La Seu ofereix 11 setmanes d’activitat esportiva a l’estiu per a infants i adolescents

Activitat de ràfting a l’estiu per a infants i adolescents a la Seu (Aj. la Seu)

El dilluns, dia 6 de maig, s’obriran les inscripcions a les activitats esportives d’estiu que organitza el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell adreçades a infants i adolescents nascuts entre els anys 2008 al 2019. Les famílies interessades podran fer les inscripcions únicament de manera telemàtica a: http://esports.laseu.cat. Les inscripcions restaran obertes fins a esgotar les places de cada torn. Val a dir que, enguany, les places són limitades i se seguirà oferint servei de menjador.

‘A l’Estiu, Aventura’: del 25 de juny al 2 d’agost

‘A l’Estiu, Aventura’ tindrà lloc de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00, durant la darrera setmana de juny i tot el mes de juliol, amb activitats esportives en el medi natural i l’entorn que inclou escalada, tir amb arc, trekking aquàtic, btt, snorkel, slackline o senderisme, entre d’altres.

L’activitat inclou també la piscina municipal, activitats al Rafting Parc i les opcions de servei d’acollida, a partir de les 8 del matí i dinar de 14:00 a 15:00 hores. Els torns d’aquesta proposta són: del 25 al 28 de juny; de l’1 al 5 de juliol; del 8 al 12 de juliol; del 15 al 19 de juliol; del 22 al 26 de juliol i del 29 de juliol al 2 d’agost.





‘A l’Estiu, Tot l’Esport’: del 5 d’agost al 6 de setembre

‘A l’Estiu, Tot Esport’ tindrà lloc de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, del mes d’agost, ofereix activitats esportives diverses que inclou esports convencionals, esports de raqueta i implementació, esports alternatius, gimcanes, activitats aquàtiques, jocs de coneixença o jocs d’estratègia, entre d’altres.

L’activitat inclou també la piscina municipal, activitats al Rafting Parc i les opcions de servei d’acollida, a partir de les 8 del matí, i dinar de 14:00 a 15:00 hores. Els torns d’aquesta proposta són del 5 al 9 d’agost; del 12 al 16 d’agost; del 19 al 23 d’agost; del 26 al 30 d’agost i del 2 al 6 de setembre.





Preus

El preu de cada torn és de 57 euros (20% de descompte a la inscripció per família nombrosa o monoparental, segons ordenança fiscal 32). L’opció d’acollida és de 7 euros per torn i l’opció dinar és de 35 euros el torn.

Per a més informació cal trucar al Servei d’Esports al 973 350 010 (ext. 8009) o enviant un correu a esports@aj-laseu.cat

Cal remarcar que es manté la fórmula iniciada l’any passat de començar amb les activitats de A l’Estiu, Aventura! per tal d’alliberar el màxim d’instal·lacions esportives i deixar aquests equipaments per als nombrosos campus i casals esportius que organitzen les entitats locals. Tot i això, l’oferta d’aventura s’allarga una setmana més, per la qual cosa s’ofereixen sis setmanes d’aquesta activitat, que té una gran acceptació entre els participants. Per la seva banda, A l’Estiu, Tot l’Esport! oferirà cinc setmanes d’activitat.

Per altra banda, es recupera l’activitat de la primera setmana de setembre amb l’objectiu d’oferir a les famílies una alternativa d’oci i esport en aquesta setmana prèvia a l’inici del curs escolar, enguany, el 9 de setembre.





A l’Estiu viu l’Esport a la Seu!, en xifres

A l’estiu 2023, la proposta A l’Estiu, Tot l’Esport va tenir 256 participants. Per torns: 72; 71; 21; 71 i 21; mentre que A l’Estiu, Aventura va comptar amb 288 participants. Per torns: 48; 38; 73; 67 i 62. Això va representar un total de 544 participants i un increment de l’1,7% respecte l’estiu de 2022.