Registres de més de 100 l/m2 en observatoris del Pirineu

La plaça de les Monges de la Seu d’Urgell aquesta tarda de dissabte, després de les darreres pluges (RàdioSeu)

Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per un avís d’acumulació de pluja, amb superació del llindar dels 100 litres d’aigua per metre quadrat al nord-oest de Catalunya.

L’Alt Pirineu i Aran, a més del nord de la regió de Lleida, és la zona on estan caient les principals acumulacions, que també són significatives a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. Per aquest dissabte el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst que hi pot haver episodis de pluja intensa, de fins a 20 l/m2 en mitja hora, i que ocasionalment poden anar acompanyats de calamarsa o pedra a tota la meitat oest del país.

A partir d’aquest diumenge a la matinada, el fenomen ja es desplaça cap a la franja litoral central i al sud, mentre que al matí arribarà a la Catalunya Central i les comarques de Girona.





Ja han caigut més de 100 l/m2 a Espot

El MeteoCat ja ha informat que les darreres 24 hores -fins aquest dissabte a les 2 de la tarda- ja s’havien acumulat l04 l/m2 al cap de l’estació d’Espot, la xifra més alta de tot Catalunya, seguida del pic de Salòria (79 l/m2). A més a més, en aquests indrets -a més de 2.500 metres d’altitud- la precipitació ha estat en forma de neu.

Dels observatoris del Pirineu, a primera hora de la tarda, també cal esmentar fins ara Talarn (50 l/m2), Boí (45 l/m2), Núria (38), Vielha (35), Tremp (33), la Pobla de Segur (29,5), Ulldeter (29), Prat d’Aguiló (28,5), Tavascan (26,5), Tuixent (25), Tírvia (23,5) i Planoles i Sort, amb 23 en cada cas. Fora del Pirineu destaca la dada de Raimat, al Segrià (39,6).

A Catalunya, protecció Civil recomana a la ciutadania “molta precaució en la mobilitat” per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure. Posen l’accent a no aparcar vehicles en rieres o punts subterranis inundables i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.