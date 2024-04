De pel·lícula! Fuig de l’hospital vestit de sanitari però l’enxampen a la frontera

Un home emmanillat (arxiu)

Com en les pel·lícules! La nit d’aquest passat dimarts, el servei de Policia va detenir un home de 40 anys i no resident, el qual havia fugit de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital, on estava ingressat des de feia uns dies després que se’l trobés inconscient a l’habitació d’un hostal d’Andorra la Vella.

L’individu es va escapar del centre hospitalari vestit amb roba de personal sanitari, que havia sostret, i havia arribat viatjant en un taxi fins a la frontera del riu Runer, on agents de la Policia el van identificar i controlar. Tenia una ordre judicial de detenció des d’aquell mateix vespre com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’assumpte està judicialitzat.