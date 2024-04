Detingut al Pont de Suert un conductor amb 55 quilos de marihuana valorada en 350.000 euros

La unitat canina amb les caixes intervingudes pels Mossos (Foto: Mossos d’Esquadra)

Els Mossos d’Esquadra han detingut per un suposat delicte contra la salut pública el conductor d’una furgoneta carregada amb 55 quilos de marihuana. La Policia va aturar el vehicle dimarts passat durant un control preventiu a l’N-230, al Pont de Suert. Els agents van detectar diverses contradiccions i una actitud nerviosa per part de l’home, per la qual cosa van endur-se la furgoneta a la comissaria del municipi.

Allí van descarregar les 344 caixes que hi havia a dins del vehicle. Els efectius de la Unitat Canina dels Mossos van localitzar 9 caixes sospitoses, en les quals es van trobar 55 bosses amb marihuana. La droga pesava una mica més de 55 quilos i està valorada en 350.000 euros al mercat il·lícit, segons el Ministeri espanyol de l’Interior.

El conductor, de 44 anys, ha estat detingut aquest dimecres i ha passat aquest dijous a disposició judicial davant del Jutjat de Primera Instancia i Instrucció de Tremp.