Consum resol el 45% de les reclamacions a l’Alt Pirineu el 2023

La telefonia aglutina una part important de les reclamacions (AMIC)

El 45% de les reclamacions gestionades el 2023 a la vegueria de l’Alt Pirineu per l’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, s’han resolt per la via de la mediació, un mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes. Aquesta és una de les dades destacades que ha donat a conèixer el director de l’Agència, Albert Melià Roset, en la presentació de les actuacions principals de l’any passat a les comarques de la vegueria.

Melià ha valorat positivament aquest resultat i ha destacat que “la difusió i la potenciació dels mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes, com són la mediació i l’arbitratge, ha estat un objectiu clar durant la legislatura, ja que considerem que es tracta de la via més adequada per a solucionar les controvèrsies de consum”.

De les 254 reclamacions rebudes per Consum al Pirineu, 115 casos s’han resolt per acord de mediació. En aquest sentit, el sector en què s’han resolt més reclamacions és el dels subministraments d’electricitat, gas i aigua.

El director de l’Agència Catalana del Consum s’ha reunit amb representants dels consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, per a analitzar els resultats de les actuacions en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores a la vegueria.

De les dades d’actuacions a l’Alt Pirineu durant el 2023, s’extreu que els motius que han generat més consultes i reclamacions han estat, sobretot, les incidències relacionades amb el subministraments de llum i gas, la compra de productes o la telefonia.

Melià també ha posat en valor la tasca educativa que du a terme l’Agència al territori, per mitjà de l’Escola del Consum, i ha explicat que durant el curs passat “un total de 148 alumnes de Puigcerdà i la Seu d’Urgell van participar en els tallers d’educació en consum”. Segons el director, “es tracta d’una oportunitat per a educar la joventut i els infants del país en noves maneres de pensar, sentir i actuar, i dotar-los d’eines perquè siguin consumidors crítics, actius i responsables”.





Companyies energètiques, de transport aeri, operadores de telefonia i entitats financeres a la llista d’empreses amb més reclamacions

El sector dels subministraments de la llar concentra més del 25% de les reclamacions rebudes, gairebé totes relacionades amb el subministrament de llum. Pel que fa a la resta de sectors amb més reclamacions, destaquen les incidències relacionades amb la compra de productes com ara vehicles, electrodomèstics o productes tèxtils (16%); la telefonia i internet (14%); els serveis financers (prop del 12%) o els transports (gairebé un 11%).

Empreses subministradores d’energia, companyies aèries, entitats financeres i operadores de telefonia encapçalen la llista de les empreses amb més reclamacions a la vegueria: Endesa, amb 22 reclamacions; Vueling, amb 10; CaixaBank, amb 8; Energia XXI, amb 8; Vodafone, amb 7; Naturgy, amb 7; Telefónica, amb 6; BBVA, amb 6; Orange, amb 6; i Telefónica Móviles, amb 5.





Més de 800 consultes ateses en què destaquen les relacionades amb el subministrament elèctric

Amb relació a les consultes, l’Agència n’ha atès un total de 819, majoritàriament relacionades amb els serveis d’electricitat i gas i el lloguer i la lectura dels comptadors (27,6%); altres serveis generals de consum (24,7%); la compra de productes (14,4%); els serveis bancaris (10,6%) o les telecomunicacions (10,5%).