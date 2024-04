El coco: una fruita deliciosa i bona per a la salut

Un coco ja obert (Getty images)

El coco, amb la seva forma peculiar i la seva carn sucosa, és molt més que una fruita exòtica. Originari de les regions tropicals, principalment a les regions costaneres d’Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud i el Carib, el coco ofereix una explosió de sabor, és ric en nutrients i té una gran varietat d’usos culinaris i beneficis per a la salut.

Com consumir el coco

Aigua de coco: Una de les formes més populars de consumir-lo, és a través de la seva aigua, que es troba dins el coco jove i verd. L’aigua de coco és refrescant i naturalment dolça, i és una excel·lent font d’hidratació i nutrients com el potassi.

Polpa de coco: La polpa es pot menjar crua, afegir-se a batuts, aigua de coco o plats de cuina asiàtica i caribenya.

Llet de coco: Es fa triturant la polpa amb aigua i després filtrant-la per a obtenir una llet rica i cremosa. És un ingredient clau en molts plats asiàtics i tropicals, com curries, postres i begudes.

Oli de coco: S’extreu de la polpa i és ric en àcids grassos saturats saludables. És una opció popular per a cuinar, fregir i fins i tot com a producte de bellesa per a la pell i els cabells.





Altres opcions que podem fer amb el coco

Farina: Es fa de la polpa de coco deshidratada i és una excel·lent alternativa sense gluten a la farina de blat en receptes de cuina i pastisseria.

Sucre: El sucre de coco és una alternativa natural i saludable al sucre refinat, fet del nèctar de les flors del coco. Té un sabor suau similar al caramel i és ric en nutrients com el ferro i el zinc.

Fibra: Les fibres del coco són utilitzades en la jardineria com a substrat per a plantes, ja que són lleugeres, poroses i retenen l’aigua. També es poden fer servir per a crear productes com a estoretes i cordes.