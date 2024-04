Després de competir al Festival de Cinema de Canes i guanyar el premi a millor música per Markus Binder al Festival de Cinema de Sitges, ‘Club Zero’, de Jessica Hausner ja fa uns dies que és als cinemes. Es tracta d’una coproducció austríaca, britànica, alemanya, francesa i danesa amb guió de la mateixa cineasta i Géraldine Bájart que compta amb el protagonisme de Mia Wasikowska com a la docent Miss Novak que s’incorpora a una escola privada d’elit per a impartir un seminari innovador per a canviar els hàbits alimentaris a través de la conscienciació.

La directora austríaca de la multipremiada “Lourdes” (2009) o “Amour Fou” (2014) torna a rodar en anglès després de l’especulativa “Litte Joe” (2021) i presenta un film visionari i enigmàtic sobre la qüestió de la nutrició duta fins a l’extrem, la no-ingerència d’aliments, i els seus imprevistos resultats. En un estil asèptic, fred, i una realització mil·limètrica, Hausner difumina els límits entre protesta i consciència ecològica i el comportament sectari i fanàtic que se’n deriva.

Així, a través de la fe, la creença cega, es pot arribar a no menjar res i purificar el cos i la ment. Aquests són els requisits per a ingressar en el cercle tancat del Club Zero, segons aquesta professora il·luminada, i que pot dur a les persones a un estadi elevat, quasi espiritual, una mena de reencarnació. Un film problemàtic i tèrbol, que fa un retrat punyent i inclement de les classes benestants i el seu esnobisme ecològic i alimentari, a través de les seves institucions d’ensenyança.

Un film pertorbador i desconcertant, de caràcter visionari i futurista, encara que ben arrelat a la societat actual, que ressona com un crit d’alarma desesperat com si es tractés d’una distopia del present. Es descobreix un món on preval la manca de llaços estrets i emotius entre pares i fills sota l’embolcall de la superficialitat, la moda o el consumisme. Un camp abonat al predicament de qualsevol bajanada i al seu seguiment acrític que porta a un estadi humà propens a l’autodestrucció.