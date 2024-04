Detencions per violència de gènere, possessió de droga i desobeir una ordre d’expulsió

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Nou cas de violència de gènere. Els darrers dies, el Cos de Policia ha detingut un home, de 60 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons fonts del servei de l’ordre, l’individu arrestat hauria agredit la seva parella al domicili on conviuen ambdós. Els fets van tenir lloc a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

En un altre ordre de delictes, aquesta setmana, una turista de 45 anys ha estat arrestada a la frontera del riu Runer amb 1,3 grams de cocaïna i un altre home, de 41 anys i no resident, ha estat detingut al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió.