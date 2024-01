Trajano: L’Emperador romà que va obrir una experiència de compra inigualable

Dibuix que recrea una gran superfície comercial en l’època de l’emperador romà Trajano (Getty images)

Tot i que els orígens dels centres comercials anomenats “moderns” són creacions que es remunten a mitjan segle XIX, no es pot deixar de mencionar la visió precursora de Trajano, un home que va canviar la forma en què les persones experimentaven el comerç fins aquella data. El llegat de Trajano perdura avui dia, i és que els centres comercials moderns segueixen la mateixa filosofia, oferint als clients molt més que una simple transacció comercial.

Però qui era Trajano i quina va ser la seva aportació al comerç?

Trajano, va ser emperador romà entre els anys 98 i 117 dC, i a més d’actuar de líder militar i governant, també va introduir innovacions significatives en l’àmbit comercial. La seva visió revolucionària va transcendir les muralles de Roma, transformant la manera en què la gent comprava i interactuava amb els productes i serveis.

La història de Trajano no està completa sense parlar de la seva contribució a la creació dels primers centres comercials. Els Fòrums Trajanes, construïts a Roma, van ser un testimoni arquitectònic de la seva visió de reunir una gran varietat de botigues i negocis en un únic lloc.

Aquesta idea va canviar la dinàmica del comerç, proporcionant als ciutadans un espai central on podien gaudir d’una àmplia gamma de productes i serveis sense haver de deambular per tota la ciutat. Els Centres Comercials Trajanes no només eren llocs per a comprar, sinó que també eren espais per a socialitzar, aprendre i gaudir de l’art i la cultura.

Amb una àmplia gamma de botigues que oferien des d’aliments exòtics fins a vestits elegants, els compradors podien explorar noves tendències i productes, tot gaudint de la comoditat de tenir-ho tot al mateix lloc.

Trajano va entendre que, per a crear una experiència de compra inigualable, calia més que simplement oferir productes; calia crear un ambient agradable que fomentés la interacció i la descoberta. Els Centres Comercials Trajanes van ser un lloc on la gent no només comprava, sinó que també creava records, connectava amb altres ciutadans i es delectava en una experiència completa.