Tres grans errors en els esmorzars

Un esmorzar saborós i saludable, ous remenats amb torrades (iStock)

Encara hi ha força desconeixement sobre la importància que té l’esmorzar en la salut de les persones. Hi ha qui, equivocadament, es reserva per als dos àpats -en teoria- més forts del dia: el dinar i, en menor mesura, el sopar. Cal tenir en compte que, l’esmorzar és un dels millors àpats del dia, i hi ha tres errors que es cometen sovint:

Eliminar els rovells d’ou

El consum d’ous sencers redueix el risc de malalties del cor quan es consumeixen d’1 a 3 ous per dia. És beneficiós per a eliminar l’excés de colesterol del cos (tret que tingui hipercolesterolèmia).

Es mantenen allunyats de les grasses

Si bé no tots els greixos són iguals, n’hi ha que són beneficiosos per al cos, com ara l’oli verge extra d’oliva, l’oli de coco sense refinar, l’alvocat, o les nous i llavors, entre d’altres. Els greixos bons poden combatre la inflamació, atipen i mantenen el cervell clar. Menjar un esmorzar proteic i ric en greix també pot reduir el risc de diabetis i estimular el cos per a mantenir un pes saludable.

Menjar carbohidrats

Confiar en els carbohidrats per a esmorzar pot significar un augment agut dels nivells de sucre en la sang. Per a equilibrar-los, convé equilibrar de manera intel·ligent les proteïnes i greixos.

La clau per a un bon esmorzar és menjar aliments equilibrats de manera intel·ligent, sense refinar.

Algunes opcions poden incloure:

Iogurt grec amb mel, baies i nous; torrades i 2 ous remenats amb verdures cuites en oli d’oliva, o un batut refrescant ric en proteïnes.





