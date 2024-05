Suport d’Andorra perquè Palestina assoleixi l’estatut de membre de ple dret a l’ONU

La ministra, Imma Tot, atenent els mitjans de comunicació (SFG)

Andorra va donar suport ahir DIMECRES a l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides perquè Palestina pugui ser reconeguda com a membre de l’ONU. “Aquest és l’únic camí per a construir una pau justa i duradora a la regió”. Així ho ha explicat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, l’endemà que la representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, hagi expressat a Nova York la posició del Govern.

Imma Tor ha exposat davant dels mitjans de comunicació la necessitat de solucionar, a través del diàleg, un conflicte que causa estralls entre la població civil, especialment, dones i infants a la franja de Gaza: “Andorra és un país que sempre ha advocat per la pau i pel dret humanitari, i no podia fer una altra cosa que ressaltar la necessitat d’arribar a trobar una solució al conflicte”, que “passa actualment per la solució dels dos Estats”. El posicionament d’Andorra, ha ressaltat Tor, no implica de moment el reconeixement de Palestina com a Estat, sinó que el suport perquè Palestina entri a l’ONU i pugui ser part a la taula de diàleg, és un pas imprescindible per a arribar a una solució de pau.

La ministra ha volgut deixar clar, respecte al posicionament d’Andorra, que “no s’ha de confondre neutralitat amb indiferència” en un conflicte que té un “abast global”. Imma Tor ha recordat la condemna ferma d’Andorra pels atacs del 7 d’octubre de 2023 contra Israel i la demanda d’alliberament dels ostatges.

Després que el 18 d’abril passat el Consell de Seguretat de l’ONU no aprovés la resolució que recomanava a l’Assemblea General l’admissió de Palestina com a Estat membre de ple dret de les Nacions Unides pel dret de vet dels Estats Units, ahir es va convocar una reunió de l’Assemblea General de l’ONU. Això succeeix sempre que un Estat exerceix el dret de vet, i aleshores el tema passa a ser debatut a l’Assemblea en el que es coneix com a “veto initiative” o “iniciativa de Liechtenstein”, perquè va ser el país que va impulsar aquesta fórmula fa dos anys per a augmentar la transparència i la rendició de comptes davant del conjunt dels Estats membres de l’ONU.