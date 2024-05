Els reafirmants de pit que t’ajudaran a lluir els escots

Una dona sense signes de flacciditat a la zona del pit (Hunkemöller)

Amb l’arribada de les altes temperatures, ens ve de gust cada vegada més prescindir dels colls alts i donar pas a escots primaverals de dia i de nit. Així que és un moment fantàstic de l’any per a descobrir com podem reafirmar la zona del pit, que és especialment sensible als signes de la flacciditat. Repassem juntes les claus per a prevenir la falta d’elasticitat i presentem alguns productes reafirmants per al pit que voldràs tenir.

La pell del pit, molt delicada

Per què la pell del pit és tan delicada? Perquè, com explica Yves Rocher, “conté menor quantitat de fibres de col·lagen i elastina i també menor quantitat de glàndules sebàcies. Produeix menor quantitat de melanina –pigment que ens protegeix del sol–, té molt poc teixit cel·lular subcutani i el seu reg sanguini està distribuït de tal forma que disminueix el poder de regeneració cutània.”

A més, “l’escassetat de musculatura de subjecció de la zona origina una major tendència a la flaccidesa i d’altra banda, tenint en compte la seva situació anatòmica, està més exposada que altres zones a les radiacions solars. Per tot això l’escot es deshidrata molt sovint i apareixen amb facilitat taques, arrugues i flacciditat, conseqüència del fotoenvelliment precoç.”

Aquesta flacciditat ens porta a la ptosi mamària, que és el nom tècnic de la caiguda del pit. El pas dels anys, les males postures, els embarassos, les oscil·lacions de pes o la lactància són alguns dels factors de la caiguda. Així els teixits perden tensió i el pit es torna més flàccid.





Sis consells per a reafirmar el pit

Sí, podem reafirmar el pit sense recórrer a la cirurgia amb els següents hàbits:

Adopta bones postures, amb l’esquena i el coll rectes i les espatlles cap enrere.

Tria un bon sostenidor. Que sostingui el pit sense comprimir-lo, i millor de teixit transpirable com el cotó. Per a practicar esport, cal utilitzar un sostenidor específic i ves amb compte amb l’efecte push-up, ja que eleva el pit, però alhora afavoreix l’aparició de plecs i arrugues, sobretot en la zona intermamària.

Realitza exercicis per a tonificar el pit. Per a enfortir i millorar la postura corporal, realitza esports com la natació i el rem o salta a la corda cap enrere. Segur que pots trobar rutina d’exercicis a Internet per a tonificar el pit.

No utilitzis l’aigua molt calenta en la zona, perquè estimula la flacciditat dels teixits. Com es recomana fer a les cames, és molt bona idea fer cercles amb aigua freda, per a dur a terme un massatge refermant.

Aplica crema hidratant i refermant, des del pit fins a les espatlles, l’escot i el coll fins a la barbeta.

Protegeix l’escot del sol. És fonamental que utilitzis un fotoprotector en la zona, tenint en compte que és especialment sensible a la radiació solar.





Un tractament professional per a millorar l’escot

La clínica Blauceldona proposa combinar el tractament Endermologie de LPG i VForm, per a millorar la fermesa, l’elasticitat del teixit i la densitat en la zona del pit. Amb Endermologie de Lpg es realitza un complet massatge mecànic, que emet pulsacions controlades i una succió seqüencial. Així estem duent a terme una sessió de fitness intens per als fibroblasts, que activen la formació d’àcid hialurònic, col·lagen i elastina.

Per part seva, amb Vform, s’activa una radiofreqüència amb tecnologia core que actua a tres nivells, oferint un tractament global a tot el teixit conjuntiu i ofereix un efecte lífting molt notable des de la primera sessió.





Per bellezactiva.com