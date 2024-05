Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Ahir dijous al migdia, el servei de Policia va detenir, a Escaldes-Engordany, una dona de 50 anys. Se la va arrestar com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni perquè no hauria pagat els serveis d’un hotel on s’hauria allotjat durant uns dies la passada tardor.

Segons informa el Cos de Policia, la detenció es va produir arran de la denúncia de l’establiment hoteler. El perjudici econòmic que hauria causat la dona seria de prop de 1.260 euros.