La Biblioteca de la Seu se suma al Mes Mundial del Comerç Just

Activitats del Mes Mundial del Comerç Just a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell se suma, enguany, al Mes Mundial del Comerç Just. L’equipament urgellenc ha programat diverses activitats per a reivindicar les alternatives econòmiques que posen les persones i el planeta al centre, en el marc de la campanya “Jo trio!”.

La proposta arrencarà aquest mateix divendres, 17 de maig, amb la taula rodona “El comerç just comença aquí” (19 h), que comptarà amb la participació d’Eco La Devesa, l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, Formatges l’Abadessa, Ecofranch, Neu de cotó i la Llibreria El Refugi. La moderació de l’acte anirà a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, que també patrocinarà el divendres 24 de maig l’hora del conte “Un racó de món” (17.30 h), amb Sheila Carmona.

D’altra banda, a la Biblioteca Sant Agustí s’hi pot veure fins al 26 de maig l’exposició “Busca comerç just, finances ètiques i economia social i solidària” i la mostra de llibres “Comerç just”, que estarà disponible tot el mes. A més, els infants de 5 a 12 anys poden participar en un concurs de dibuix sobre la temàtica.





Model econòmic just amb les persones i el medi ambient

El Mes del Comerç Just vol insistir en la possibilitat “d’una altra forma de producció, comercialització i consum més equitativa, justa i transparent”. Així mateix, pretén instar les persones consumidores a ser conscients que “tenim poder per a transformar el món a través del consum quotidià, i per a exigir que les grans empreses i els governs assumeixin compromisos socials i ambientals”. (Manifest)

La web JoTrio.cat conté tota la informació de la campanya de sensibilització, que impulsa la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (LaCoordi) amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.