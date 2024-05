Baixen al 2023 les sol·licituds d’inversió estrangera directa (-19,1%)

Bitllets d’euro (arxiu)

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per a dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació substancial d’objectes socials i les ampliacions de capital. Davant d’això, l’Administració disposa d’un mes per a resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu.

Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.

El total de sol·licituds presentades l’any 2023 suposa una variació del -19,1% respecte de l’any anterior. Pel que fa el volum d’inversió inicial declarada, aquest reflecteix una variació del -28,9% respecte l’any 2022 i se situa als 281,4 milions d’euros.

Respecte al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2023 presenta una variació interanual del -14,4% (-133 sol·licituds). Pel que fa, al volum de la inversió formalitzada disminueix el -40,5% l’any 2023 respecte a l’any anterior fins als 231,5 milions d’euros. En quant als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaquen els sectors de patrimonial i de prestació de serveis (87 i 78 milions d’euros respectivament).

Pel que fa a les inversions estrangeres en immobles, l’any 2023 es van registrar 429, el que suposa un decreixement del -14,2% (-71 inversions) respecte l’any anterior (500 inversions). Quant a l’import de les inversions estrangeres en immobles aquest va ser de 256,6 milions d’euros per a l’any 2023 amb un creixement respecte l’any 2022 del +40,3%.