‘Sangre en los labios’, de Rose Glass és una nova proposta dels estudis A24, la productora de moda que torna a confiar en la realitzadora anglesa Rose Glass després de la seva turbulenta pel·lícula ‘Saint Maud’ (2019). Aquesta pel·lícula britànica i americana és una història coescrita per la mateixa directora i Weronika Tofilska que ens presenta a Lou (Kristen Stewart), una jove que regenta un gimnàs, filla d’un pare estrafolari i amb aires de mafiós (Ed Harris) que porta un camp de tir, mentre una amiga lesbiana, Daisy (Anna Baryshnikov), vol sortir amb Lou de forma insistent.

Lou no suporta la violència del seu cunyat J.J. (Dave Franco), un maltractador que agredeix de forma habitual a la seva germana, Beth (Jena Malone), mentre se sent atreta i s’enamora apassionadament d’una passavolant, Jacky (Katy M. O’Brian). Jacky acudeix al seu gimnàs a entrenar perquè vol participar en un campionat de culturisme femení a Las Vegas després de trobar feina a l’empresa de bojos per les armes del pare de Lou. Però la relació romàntica de Lou i Jacky es veurà trasbalsada pel caràcter violent de Jacky després de provar el dopatge a iniciativa de Lou, ja que en un brot de fúria desfermada es prendrà la justícia pel seu compte contra J.J.

El temperament excessiu del relat connecta també amb un esvoranc en el desert que és una gran ferida oberta en el paisatge que amaga secrets inconfessables. El resultat és un esplèndid thriller queer tant tòrrid i calent com brut, untuós, enganxifós. El tractament d’aquesta història de venjança de violència salvatge pren un to visceral i estripat, amb ressons del cinema elèctric de Nicolas Winding Refn, pare de títols tan emblemàtics com ‘Drive’ (2011). ‘Sangre en los labios’ és una extrema i addictiva història de sang, suor i asteroides de carn musculada i esquinçada.