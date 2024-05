Els lliuren els guardons de la 16a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra

Guanyadors de la 16a edició del Premi Coca-Cola de relat breu amb el ministre Ladislau Baró al centre de la imatge (SFG)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha presidit aquest dijous l’entrega de guardons de la 16a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra, que s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall. El concurs està impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i amb la col·laboració del Ministeri.

El concurs s’adreça a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país, que han d’escriure un relat –en català, castellà o francès– a partir d’un estímul creatiu que se’ls proposa. En la primera fase van participar-hi gairebé 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança (o els equivalents segon d’ESO i 4ème). Els millors alumnes de cada classe van ser escollits per a passar a la fase final. Tots els alumnes escriuen simultàniament el seu relat a través d’una plataforma digital.

Un jurat de professors escull els finalistes i, després, un segon jurat format per Maria Teresa Cairat –filòloga– i Teresa Colom i Albert Villaró –escriptors– ha decidit els textos guanyadors entre els 174 alumnes classificats per a la fase final. Els premiats han rebut com a obsequi una tauleta electrònica, els segons classificats uns auriculars i els tercers, una càmera de fotos.

L’acte d’entrega ha inclòs una actuació musical dels membres del Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana, encapçalats pels seus directors Gil Blasi i Jordi Porta.

Els guanyadors en llengua catalana, per ordre de primer a tercer, han estat Martina Galera del Liceu Comte de Foix, Oriol Martí del Col·legi Sagrada Família i Laia Solé del Col·legi Mare Janer. I en castellà, també per ordre de primer a tercer, han estat Emma Casadellá del Col·legi Espanyol María Moliner, Edith Da Silva del Col·legi Mare Janer i Adriana Cañada del Col·legi Sagrada Família. Finalment pel que fa als relats presentats en francès, el jurat ha decidit deixar deserta aquesta categoria.





Resultats del VIII Concurs WhatsApp Relats

També s’han fet públics aquesta setmana els noms dels guanyadors del VIII Concurs WhatsApp Relats per a alumnes de 4t d’ESO i nivells equivalents d’Andorra, l’Alt Pirineu i Aran, que se va celebrar el passat mes de gener. El primer premi se l’ha emportat Abril Obiols, del Col·legi la Salle de la Seu d’Urgell, el segon premi, Joan Isal, del Col·legi Mare Janer d’Andorra, i el tercer premi, Ona Porté, de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. Entre els set finalistes també ha resultat seleccionada una alumna andorrana, Clara Saavedra, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

L’organització andorrana es felicita de la participació local i de l’èxit que representa que, entre els gairebé mil participants, s’hagi reconegut la qualitat entre els deu millors de dos relats d’escolars andorrans. En el cas d’Andorra, el lliurament de premis es durà a terme durant la primera Trobada de literatura juvenil i infantil d’Andorra que el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats organitzarà el dia 5 de juny, a Andorra la Vella en el marc de la tercera Jornada d’intercanvi d’experiències educatives per al foment de la lectura. El primer premi consisteix en una tauleta electrònica; el segon, en un rellotge intel·ligent; i el tercer, en una motxilla per a ordinador. Els set finalistes restants rebran un joc d’auriculars sense fils cadascun.

El concurs ha estat organitzat pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern d’Andorra, el Servei Educatiu de l’Alt Urgell del Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.