Balanç polític sobre la participació a la manifestació de l’1-M

El conseller general, Pere Baró, un dels polítics que ha valorat la participació a la manifestació de l’1-M (PS)

Els grups parlamentaris han fet balanç de la manifestació de l’1 de Maig i coincideixen en un punt, el temps no va ajudar a incentivar la participació. Des de DA i Andorra Endavant apunten un altre factor, les mesures per a l’habitatge anunciades pel Govern per a garantir durant tres anys els lloguers i per a incentivar el mercat. Tothom, però, destaca que cal prestar atenció a les demandes socials.

El president del PS, Pere Baró, ha observat que el fet que molts ciutadans i ciutadanes van treballar aquest 1M va ser un factor perquè l’assistència fos menor que en la manifestació del passat desembre. En aquest sentit, moltes persones reclamen que el Dia Internacional del Treball sigui festiu.

Precisament, el president del grup parlamentari DA, Jordi Jordana, ha estat una de les figures que considera que la població ha posat un “vot de confiança” en les mesures que està aplicant l’Executiu amb l’ajuda dels grups parlamentaris. La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, coincideix amb aquesta posició, afegint que, per exemple, amb la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer la població “ja està satisfeta” i més tranquil·la.

Per la seva banda, Cerni Escalé, president del grup parlamentari Concòrdia, valora positivament que la ciutadania surti al carrer per a manifestar els seus drets i expressar el seu desconfort sobre els problemes actuals que està enfrontant la societat andorrana, com el de l’habitatge.