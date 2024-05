Escaldes convida als joves a conèixer la riquesa natural i cultural de la Vall del Madriu

Panoràmica aèria de Ràmio (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza, un any més, les vacances actives per a joves de 14 a 17 anys (nascuts entre 2077 i 2010) amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni natural i cultural de la vall del Madriu. Sota el nom El patrimoni de la vall del Madriu en mans dels joves, els participants desenvoluparan un seguit de tasques a la zona de Ràmio i Entremesaigües.

Aquestes consistiran, per una banda, a recuperar l’antic camí empedrat de la vall i els murs de pedra seca i, de l’altra, a construir caixes niu i menjadores d’ocells. Feines que es faran sota la tutela dels treballadors del departament de Medi Ambient de la corporació.

Durant la setmana de les vacances actives, que tindrà lloc del 21 al 24 de maig, també es faran activitats pedagògiques amb la intenció de fomentar el creixement personal, la responsabilitat i el treball en equip. Així, es faran excursions per a descobrir la fauna i flora de la zona i conèixer els oficis que es feien a la vall durant la meitat del segle XVIII. També es visitarà la Farga, la presa i la cabana de PHASA i s’aprendrà a conviure amb les quatre ruques i els cavalls que hi hauran pasturant per la vall. Les nits també tindran la seva màgia amb el descobriment de les constel·lacions i les històries que s’explicaran al voltant d’un foc primitiu que els joves hauran après a encendre.

Les inscripcions de les vacances actives quedaran obertes aquest dijous 2 de maig i s’hauran d’efectuar a través del web del Comú www.e-e.ad. El preu de la inscripció és de 40 euros per persona.

El programa de les vacances actives a la Vall del Madriu es repetirà en un segon torn la setmana del 8 al 12 de juliol. Des del Comú d’Escaldes-Engordany s’informarà amb previsió de l’obertura de les inscripcions.