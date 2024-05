Una parella arriba a les mans per una discussió domèstica

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana la Policia ha arrestat, a Encamp, un home de 32 anys i una dona que en té 38, la qual no és resident al Principat d’Andorra. Ambdós van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. La parella es va agredir mútuament per una discussió al domicili que comparteixen.

En un altre ordre de delictes, la matinada d’aquest divendres la conductora d’una motocicleta, de 38 anys, ha estat detinguda amb una taxa d’alcoholèmia d’1,51 després de patir un accident a la rotonda del Km 0.

També per conduir sota els efectes de l’alcohol es va detenir dimecres a la tarda, a Sant Julià de Lòria, un conductor de 57 anys amb una taxa positiva d’1,00.