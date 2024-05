L’MCTA proposa un taller familiar de pintura de pots i tests

Entrada gratuïta al museu, aquest dissabte, 18 de maig (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) se suma, un any més, a la celebració del Dia Internacional dels Museus 2024 (DIM), impulsada pel Consell internacional de museus (ICOM) i que té lloc el dissabte, 18 de maig. El lema triat per l’ICOM per a enguany és ‘Museus per l’educació i la investigació’.

Així, aquest dissabte, 18 de maig, el públic podrà accedir al museu de manera gratuïta. A més, oferirà un taller de pintura de pots i tests inspirat en la natura de les obres “Bugaderes”, “Carretera de Gavà” i “Paisatge amb grup de camperols” de l’actual exposició ‘SONS’. Els interessats en assistir al taller podran escollir entre diferents sessions a les 11.30 hores, 12.30 hores, 16 hores i 17 hores. Les reserves es poden fer a través del correu reserves@mcta.ad o bé el telèfon 800 800, i els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.





Informació pràctica

Dissabte 18 de maig. Sessions: 11.30 h – 12.30 h – 16.00 h – 17.00 h

Espai: Museu Carmen Thyssen Andorra

Preu: 2 euros per participant

Activitat recomanada a majors de 4 anys

Per a reservar: +800 800 / reserves@mcta.ad