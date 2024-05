Noves afectacions viàries amb motiu de les obres a la zona de l’esllavissada d’Anyós

Zona on s’estan realitzant les obres a Anyós a causa de l’esllavissada (Mobilitat)

Del 21 al 24 de maig (de dimarts a divendres vinents) la carretera secundària d’Anyós a l’Aldosa es tancarà al trànsit per a dur a terme les obres d’enderroc d’una part del mur contigua a la zona de l’esllavissada. Per als conductors que habitualment transiten per aquella via es recomana el pas per la carretera general número 3 (CG-3). És a dir, passant pel centre de la vila de la Massana.

Segons indica el servei de Mobilitat, només els veïns podran accedir amb els seus vehicles als seus domicilis. Aquests treballs coincideixen amb la setmana de vacances escolars per a minimitzar l’afectació a la circulació.