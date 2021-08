La companyia de circ Capicua representa el seu espectacle ‘Koselig’ a la Seu d’Urgell

El dijous 12 d’agost, a les 22 hores, la companyia Capicua portarà el seu espectacle Koselig al pati del Seminari de la Seu.

Koselig mostra com, malgrat que el temps ens canvia, hi ha coses que mai ho fan, com la sensació de caliu que genera el fet de compartir petits plaers amb gent propera. Cinc insòlits personatges conviuran en un carruatge multifuncional en el qual s’hi crearan situacions plenes d’humor i màgia.

L’espectacle serà representat per Oscar Valsecchi, Yolanda Gutiérrez, Rebeca Gutiérrez, Sira Bover i Misa Oliva.

El preu de l’entrada és de 3 euros fins als 14 anys, i de 5 euros per als majors de 14 anys. Aquesta es pot comprar a https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online.