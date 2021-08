Profitós contacte amb la competició per a l’equip de fons al Blink Festival

A Sadnes (Noruega) es va desplaçar la setmana passada l’expedició d’esquí de fons formada per Irineu Esteve, Carola Vila i l’espanyol Imanol Rojo, i els joves Quim Grioche i Gina del Rio, a més del cos tècnic encapçalat pel director Joan Erola. Diverses sessions d’entrenaments i tres jornades de competició en el Blink Festival van completar una setmana molt profitosa.

La concentració va anar “molt bé”, segons ha explicat Erola, ja que van poder “completar la planificació prevista, amb tirades molt llargues de roller–ski que a Andorra no podem fer”.

Pujada a Lysebotn : Esteve, quart

La primera cursa va ser la Pujada a Lysebotn, competició a la qual tornava l’expedició andorrana després del parèntesi de l’any passat per la pandèmia. “Va anar molt bé, estaven els noruecs, i alguns francesos, finlandesos i suecs”, ha explicat Erola, que ha destacat que tant Esteve com Vila “han millorat els seus cronos de fa dos anys, la qual cosa demostra una bona progressió”. A la competició van participar un total de 13 nacions.

Irineu Esteve va finalitzar quart amb un crono de 29.42,2, a 46,0 del guanyador, Gaute Kvale (28.56,2). 14è va ser l’espanyol Rojo, amb 32.06,6. Per la seva part, Carola Vila va finalitzar 22ª, amb 38.41,3, a 7.55,9 de la guanyadora, Therese Johaug, que es va imposar amb 30.45,4.

Els júniors Gina del Rio i Quim Grioche van ser 6ª i 22è, respectivament.

“En general, molt bé. Sobretot volíem veure una mica com estaven. La Carola i l’Iri van baixar el temps que tenien de fa dos anys, amb el mateix recorregut, i estem contents”, ha dit Erola.

Circuit de Sadnes

Per a la segona cursa, al circuit de roller–skis de Sadnes, es va realitzar prèviament un pròleg, on es classificaven els 35 millors, i on els júniors no competien. Tant Gina del Rio com Quim Grioche van córrer, segons Erola, “una carrera normal en clàssic, amb Gina 8a, que va fer una molt bona cursa, i Quim en una cursa que no li va anar tan bé”, en 8 km i 14 km, respectivament.

Al pròleg on corrien Esteve i Vila, els dos van entrar entre els 35 millors: Esteve va ser 27è amb +25,3, Rojo 28è amb +26,8 i Vila 30a en dones, a 38,02 del millor temps. En la cursa posterior, de 10 km par a la categoria femenina i de 14 per a la masculina, Vila va ser 25a, amb 27.53,6, a 3.20,6 de la guanyadora, Tiril Udnes Weng (24,33), mentre que Esteve va finalitzar 21è amb +38,4 (30.25,0) respecte al vencedor, Havard Solas Taugbol (29.46,6). Rojo va ser 24è a 39,9. “Carola i Irineu es van classificar bé”, ha explicat el tècnic de l’equip andorrà, que hi ha afegit: “L’Irineu va estar en el grup de davant fins al final, i van entrar tots a l’sprint i va acabar el 21è, amb una bona cursa”.

190 km entre tres

Diumenge es va celebrar l’última carrera, 190 km per equips, “una cursa poc habitual per a nosaltres, però que vam fer com un entrenament de qualitat”, en paraules d’Erola, amb un conjunt format per Irineu Esteve, Imanol Rojo i Carola Vila. Entre els tres van completar 190 km: Carola 40 km, Irineu 70 km i Imanol 80 km. “Va ser un molt bon entrenament. Eren 16 equips i vam acabar l’11 o el 12 perquè són equips especialitats en aquest tipus de curses, i nosaltres anàvem a buscar entrenament de qualitat perquè el tema de remar és una part nostra important per al circuit de Copa del Món. Aquí hi havia els millors remadors, i sempre va molt bé per avançar en aquest aspecte tècnic de la nostra disciplina”, ha dit Erola.