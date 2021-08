Més d’un 87% d’ocupació hotelera durant aquest darrer cap de setmana

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) es mostren satisfets amb l’ocupació que hi ha hagut aquesta darrera setmana del 2 al 8 d’agost, amb una mitjana d’ocupació setmanal del 76,60% i amb una ocupació del 87,24% durant el cap de setmana. A través d’un comunicat, des de la UHA recorden que l’agost és un mes bo i vacacional on tant “les ocupacions d’entre setmana com les cap de setmana són molt bones”.

Tot i això, també manifesten que tres setmanes amb bones xifres a l’agost, no serveixen per a cobrir la temporada d’hivern. Pel que fa a la xifra d’establiments associats, aquesta darrera setmana hi ha hagut un total de 56 hotels oberts. A més, des de la UHA esperen que aquesta bona dinàmica es pugui allargar més setmanes.