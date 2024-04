Ferit greu en caure el cotxe per un barranc al Pont de Bar (vídeo)

Una persona ha resultat ferida greument i dues més han patit ferides “menys greus” de resultes de l’accident de trànsit que han patit aquest dissabte a la carretera N-260 al terme municipal del Pont de Bar (Alt Urgell). Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, el sinistre s’ha produït pels volts de la una del migdia (l’avís s’ha rebut a les 13.11 hores). Per causes que es desconeixen, el conductor del vehicle implicat n’ha perdut el control, ha patit una sortida de via i el cotxe ha acabat caient per un barranc a tocar de la carretera, entre el nucli del Pont de Bar i els Banys de Sant Vicenç.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies del SEM, un helicòpter medicalitzat i dotacions dels Mossos d’Esquadra. Allà han pogut constatar que el cotxe s’havia precipitat fins a tocar del riu Segre, que transcorre uns metres més avall de la carretera. Un dels afectats ha quedat atrapat a dins el vehicle i ha calgut fer una maniobra d’excarceració, seguida de l’extracció mitjançant un gruatge. El ferit greu ha estat traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Pel que fa als altres dos ocupants, un ha estat derivat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell i l’altre a l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà.

Les tasques d’atenció als ferits i de neteja de la via han obligat els Mossos a establir pas alternatiu a l’N-260, on s’han generat algunes cues. Tot i això, a la tarda la via ja ha quedat reoberta amb normalitat en tots dos sentits.