La Intel·ligència Artificial, tema de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell

Cartell anunciant els ponents de la jornada de la Càtedra de Pensament Cristià

La Càtedra de Pensament Cristià arriba enguany a la 21ena edició, en plena maduresa de la seva proposta de pensament i reflexió sobre temes d’actualitat que afecten la societat, sota la llum dels valors cristians. Aquesta edició, i en espera de la restauració del Centre Cultural de Sant Julià de Lòria, on tradicionalment s’ha celebrat, es portarà a terme a la Sala d’Actes del Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell, el proper 4 de maig.

Enguany, el tema que centrarà les conferències és la Intel·ligència Artificial (IA), explorant les seves implicacions ètiques, filosòfiques i teològiques. Amb l’avenç accelerat de la tecnologia i la creixent integració de la IA en diverses àrees de la societat i en les tasques diàries de la ciutadania, és més urgent que mai abordar les qüestions ètiques i morals que aquesta nova era tecnològica planteja.

La Càtedra de Pensament Cristià ofereix una plataforma única on experts acadèmics, teòlegs i filòsofs, poden explorar i fer una reflexió compartida amb el públic sobre aquestes qüestions des d’una perspectiva cristiana.

La jornada no només és una oportunitat per a l’aprenentatge i la reflexió, sinó també per a la construcció de ponts entre la fe cristiana i els reptes contemporanis de la tecnologia. Per això, la Càtedra de Pensament Cristià és oberta al públic en general i convida a tots aquells interessats en el diàleg interdisciplinari i la reflexió ètica a unir-se a aquest esdeveniment. Les inscripcions encara està obertes a través del Bisbat d’Urgell.

Enguany hi participaran la Dra. Rosa Maria Alsina, professora del Campus La Salle (Universitat Ramon Llull); el Dr. Ricard Mejía, secretari de la facultat de filosofia de l’Ateneu Universitari Sant Pacià; i el Dr. Francesc Torralba, el director de la Càtedra de Pensament Cristià i Doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona. Ho faran en tres sessions, dues al matí i una a la tarda.

De la veu de tres ponents es tractaran diversos aspectes relacionats amb la qüestió de la IA, com ara entendre de a què es tracta quan es parla d’intel·ligència artificial i s’explicarà quin és l’estat de la qüestió en aquests moments; a quines implicacions socioeconòmiques i polítiques s’enfronta la societat en aquesta matèria; per a acabar considerant l’impacte ètic de la IA des de la perspectiva de l’Evangeli.

La inscripció es pot tramitar a través del correu despatx@bisbaturgell.org o bé al telèfon 973 35 00 54.