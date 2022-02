Josep Marticella, nou president de l’Andorra Esports Clúster

L’Andorra Esports Clúster ha aprovat, en la seva Assemblea General, la renovació de la junta directiva després que aquesta hagi assolit amb èxit els objectius marcats. La incorporació de Josep Marticella com a nou president de l’entitat, es produeix davant la sortida de David Hidalgo al capdavant d’una Junta Directiva que, sota la seva presidència, ha aconseguit arrancar i consolidar el projecte, i situar a l’entitat com l’agent de referència en el sector de l’esport del país.

La nova junta incorpora estrelles del món de l’esport com el ciclista Carlos Verona, i noms de referència com el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, el Doctor Bernat Escoda, i l’Alfonso Torreño; i continuen, al capdavant del projecte, Gerard Riart com a vicepresident, Antonio Rodríguez com a tresorer i Patrick Toussaint com a vocal.

David Hidalgo i Josep Marticella han explicat que obtenir esdevenir l’únic país d’Europa en no tancar els gimnasos després el primer confinament i la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional, són clars exemples de la gran tasca que ha desenvolupat el clúster, gràcies a la implicació de les empreses i del sector públic, esdevenint la col·laboració pública i privada és la clau de l’èxit.

David Hidalgo es mostrava “content de completar un període de 4 anys on malgrat que la conjuntura hem arrancat i consolidat el clúster, unint tot el sector en un projecte comú” i dedicava unes paraules d’agraïment per “la imprescindible implicació i professionalitat de l’Alba Reguant, el Christian Palau i la Lídia Martínez”, vocals sortints.

Per la seva banda, Josep Marticella afirmava “agraeixo la confiança dipositada i, conjuntament amb la resta de l’equip agafem amb il·lusió, compromís i responsabilitat el llegat de la junta anterior, i animo a la nova junta, a tots els socis, i a l’equip del clúster, a afrontar el repte del CLUSTER 2.0″.

Per altra banda, Gemma Riu, que continua al capdavant de l’equip, es mostrava “molt satisfeta per haver assolit 50 socis en només dos anys d’activitat” i es marcava l’objectiu d’arribar als 70 aquest 2022. Afirmava també que, un cop consolidat el projecte, ara s’inicia una nova fase de creixement i digitalització del CLÚSTER 2.0, en la que es vol reeditar l’èxit del programa d’innovació, fomentar les accions de valor compartit i continuar deixant una empremta positiva per a les empreses i institucions del sector esportiu d’Andorra, les persones i l’entorn.