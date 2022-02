Bonell participa en l’APCE per abordar el conflicte entre Rússia i Ucraïna

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, ha participat aquest divendres durant tot el matí a la reunió extraordinària del Comitè Mixt de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (l’APCE), que ha tingut lloc de manera mixta, presencial a Estrasburg i també telemàtica. El Comitè Mixt s’ha citat per tractar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, i com el seu desenvolupament pot intercedir en el si de l’APCE.

De fet, tant la delegació russa com la ucraïnesa han intervingut per exposar els seus posicionaments.Bonell ha participat com a cap de la delegació andorrana al Consell d’Europa, junt amb la resta dels seus homòlegs parlamentaris europeus. També hi han pres part els ambaixadors, entre ells Joan Forner, ambaixador representant permanent d’Andorra al Consell d’Europa.