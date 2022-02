Els carrers d’Ordino s’omplen pels alumnes de primària després de dos anys sense Rua de Carnaval

Els alumnes de primària d’Ordino, de l’Escola Andorrana i Francesa, han omplert el carrer i la plaça Major per celebrar el Carnestoltes aquest divendres al matí. Aproximadament cinc-cents infants, entre els dos sistemes, amb edats entre sis i deu anys han desfilat a la Rua de Carnaval, organitzada amb col·laboració del Comú d’Ordino, on no ha faltat una animació amb cavallets de mar gegants i percussionistes.

La desfilada ha començat a les deu del matí amb l’Escola Francesa i totes dues escoles han desfilat per classes i disfresses temàtiques. Els cònsols de la parròquia, J. Àngel Mort és i Eva Choy, han baixat a veure els infants que des de feia dos anys no podien celebrar el Carnestoltes al carrer amb motiu de la pandèmia. El carrer i la plaça s’ha omplert també de mares i pares que no s’han volgut perdre aquest moment.