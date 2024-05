Inaugurat el cicle Geografies, a Ordino, amb la Xina protagonista

L’ambaixador d’Espanya a Andorra en la inauguració del cicle Geografies (Comú d’Ordino)

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han inaugurat aquest dilluns a la tarda, al Foyer de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, la setena edició del cicle cultural Geografies que versa sobre la Xina coincidint amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i la República Popular de la Xina, signades el 29 de juny de 1994.

Geografies és un projecte que presenta cultures, països, territoris i espais de coneixement, a través de conferències i tallers pràctics de caràcter gratuït coorganitzat aquest any, per primer cop, entre el Comú d’Ordino i el Ministeri d’Afers Exteriors, que agafa el relleu de l’Institut d’Estudis Andorrans i Andorra Recerca i Innovació (AR+I).

Amb la inauguració de Geografies també es dona el tret de sortida als actes de commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i la Xina i que inclouran altres activitats culturals i intercanvis d’alt nivell com ara una mostra artística de l’Òpera Wu, també a l’Auditori Nacional, el 26 de juny.

La ministra, Imma Tor, ha destacat durant la inauguració del cicle que “després de tres dècades de lligams diplomàtics (amb la Xina), Andorra aspira a enfortir aquests vincles i intensificar la col·laboració amb intercanvis culturals i acords econòmics per a fomentar l’entesa mútua i la prosperitat compartida”. A mostra d’exemple ha indicat que els darrers dos anys s’han triplicat les exportacions cap a aquest país.

Per la seva banda, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha fet notar que a Andorra “tot i ser petits, compartim amb la Xina els grans reptes d’integració i encaix en un món cada vegada més complex” i ha afegit que ha de servir de paradigma “el recorregut que ha estat capaç de fer i els ponts que ha sabut establir aquesta gran nació que és la Xina”. En aquest sentit, ha volgut valorar Geografies, ja que “donarà una perspectiva més àmplia i oberta de la visió xinesa del món, des de la tradició i la modernitat, en l’Any del Drac, que ens portarà a una major comprensió del nostre present”.

La conferència inaugural ha anat a càrrec de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, que va estar destinat en missió diplomàtica a la Xina entre el 1989 i el 1991. Amb el títol “De Sun Yatsen a Deng Xiaoping, passant per Mao Zedong: una panoràmica dels grans canvis experimentats pel gegant xinès durant el segle XX”, Pérez-Desoy ha proporcionat les claus per a entendre el camí que ha fet aquest país per a fer créixer la seva influència en l’àmbit global convertint-se en una potència mundial clau en el segle XXI.

Els actes programats es distribuiran entre el Foyer de l’Auditori Nacional d’Andorra, la Biblioteca Comunal d’Ordino i la llibreria La Trenca. Demà, dimarts 7 de maig, serà el torn del doctor i professor de medicina tradicional, Cai Jian, que farà una aproximació a la medicina xinesa.

El vessant més turístic l’aportarà Toni Vives, viatger, alpinista, redactor de guies de viatge i fotògraf freelance de la UNESCO, en la conferència del dia 8 que porta per títol la “Xina, immens Mosaic d’ecosistemes i paisatges”.

Finalment, l’escriptor i professor, Agustí Pàniker, versarà sobre el divers món religiós de la Xina, el dia 10, a la llibreria La Trenca.

La programació de Geografies es completa amb tallers de caràcter pràctic, també gratuïts, pels quals ja s’han exhaurit les places i on es farà una aproximació a l’horòscop xinès, a la cal·ligrafia i també a la degustació de te.