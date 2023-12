Horòscop del 25 al 31 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si et toca estar més amb la família, accepta-ho amb el teu millor somriure; aquests dies necessiten més que mai la teva col·laboració. Treball: les tasques es multiplicaran, i hauràs d’armar-te de paciència, quan no puguis abastar-ho tot.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Acabes l’any en millor disposició i pots seguir així molt temps, si saps aprofitar els bons moments. Treball: resolts els problemes que et mantenien en tensió pots relaxar-te i tancar acords profitosos.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Gaudiràs d’unes vetllades amb gent nova, compartint idees i formes de veure la vida. Treball: hi ha assumptes que no pots resoldre sola i has de demanar ajuda. D’antuvi, aparca el que no és urgent i tot anirà millor.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La teva parella aquests dies et necessita i estàs molt pendent de fer-la sentir bé. La forma d’agrair-te les teves atencions, t’emocionarà. Treball: si algú et demana un favor extra, pensa si pots assumir-lo. Aprèn a dir NO.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Procura que la fatiga no t’espatlli el bon humor. Passar aquests dies de festa amorosament haurà de ser el teu principal objectiu. Treball: si has d’absentar-te, deixa-ho tot en ordre per a gaudir de les teves vacances.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Estiguis on estiguis, començaràs l’any amb molta energia. Si busques que l’amor t’ofereixi el millor, tens moltes possibilitats. Treball: un problema que s’estava resolent tal vegada torni a espatllar-se per falta de previsió.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Un cap d’any perfecte per a enamorar-se. Es tracta de compartir i gaudir amb els que t’envolten, enlloc de perdre’t en la nostàlgia del passat. Treball: amb la teva actitud positiva tot sortirà millor del que esperes.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si hi ha compromisos que no pots eludir, cedeix abans de generar un conflicte. Vigila amb els nervis. Treball: hi ha assumptes que no aconsegueixes liquidar perquè tens tasques acumulades, prioritza el que és bàsic i podràs.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Carrega’t d’humor i d’amor, perquè possiblement no tothom està tan rialler com tu. Treball: organitza la teva agenda. Si ets pràctica i positiva els problemes es resoldran sols. Enfoca la teva energia cap a aquests objectius.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si algú ho està passant malament, ajuda’l, si reparteixes amor i felicitat és també el que rebràs. Treball: hauràs de sol·licitar ajuda per a una tasca. No hi haurà problema, molta gent et donarà un cop de mà, t’ho mereixes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Passes per una etapa de molta pau, la vida et somriu i res té perquè canviar. Aposta per més amor per a enriquir-te. Treball: si augmentes ara la teva motivació, les coses se solucionaran més ràpid, sigues més optimista.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tens la possibilitat que les coses es desenvolupin al ritme de les teves emocions, tu manes. Treball: portar-te tasca a casa no és la millor forma d’organitzar-te, canvia d’actitud i aprèn a delegar, ja veuràs com tot s’arreglarà.