S’acosten les festes de Nadal i, si aquest any podem ( creuem els dits), tornarem a compartir la taula amb la gent que estimem.

Personalment, soc persona de tradicions i per més que m’agradin o no, depèn de quines coses, crec que s’han de mantenir.

Això em porta al dinar de Nadal, quan anàvem a casa els avis. El menú era fixe, encara ara seguim fent el mateix quan ens trobem… Però per sort, com a mínim per a mi és que hem canviat els vins que prenem durant l’àpat.

A casa els avis sempre hi havia un vi blanc del Penedès, no hi podia faltar, però és que a més havia de ser semi, sinó els avis no bevien….i de cara a aquella fruita en almívar i les neules i torrons apareixia l’ampolla de les famoses bombolles televisives, que també havia de ser semi. És el que els agradava als avis, per altra banda saltava el meu pare dient que el bo era el cava brut nature, que l’altre no valia res.

No faré publicitat del cava, però si de l’estil i, és que amb unes postres i uns torrons els queda millor un cava semi que un brut nature, però en aquella època no estava per gaires històries i la ressaca del dia vint-i-quatre feia que jo maridés més amb vichy que amb una altra cosa.

Amb els anys, sempre recordo aquells vins semis i si puc i els trobo, els poso a taula.

Per Sant Esteve, canvien les tornes, anem a casa dels tiets i aquí si que canvio les tradicions. Els últims anys quan els portava vins diferents per a què tastessin ja que creia que estaven més avesats a tastar coses em fotien la cavalleria per sobre. La solució, porto els vins igualment però me’ls guardo sota la taula i, mentre els tiets discuteixen sobre quin és el millor vi d’entre els que han portat ells, el meu cosí i jo anem bevent el vi “amagat”. I així anem fent fins que arribem al tradicional Bingo Familiar…(no rasquem ni un número!!) No sé si per la mala sort o pel vi que ens hem pres entre els dos.

Tot i així, seguim la tradició de trobar-nos tots plegats cada any i aquest any més especialment, després que l’any passat estiguéssim confinats aquí a dalt i no poguéssim baixar a veure’ls.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012