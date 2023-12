Telèfon d’emergències a Catalunya

Lluís R. Samper Pascual

Des de fa uns anys està disponible per a mòbils, dels sistemes Android i IOS, l’aplicació My112, que us podeu baixar gratuïtament d’Internet, des de Google Play Store, eina la qual permet posar-vos en contacte ràpidament amb el telèfon 112 en cas d’emergència, a Catalunya, i localitzar-vos en un curt espai de temps.

Quan truques al 112 l’aplicació els envia la teva ubicació i els cossos d’emergències et localitzen immediatament. La localització és especialment indicada per a casos en què la persona que pateix l’emergència o que n’és testimoni no sap on està exactament (zones rurals, en trajectes, etc).

El Telèfon 112 de Emergències de Catalunya disposa també d’una aplicació, en funcionament des del 2013 que permet a les persones sordes comunicar-se amb el telèfon 112 a través de pictogrames, vídeos en llengua de signes, en català i castellà i, com no, beneficiar-se del servei de geolocalització.

És pot sol·licitar aquesta aplicació a la Federació de Persones sordes de Catalunya (FESOCA) a través del seu lloc web.





Font: GENCAT