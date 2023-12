Compte si vols estrenar el pernil per aquestes festes

Una persona tallant un pernil (Getty images)

En moltes llars, per aquestes dates, és habitual comprar un bon pernil. Els més afortunats -cada cop menys- el reben, possiblement, en el lot de Nadal. I és aquí quan comencem a qüestionar-nos com tallar-lo de la manera correcta per a poder aprofitar-lo al màxim i no fer una destrossa.

Donem algunes pautes per a poder fer-ho de manera similar a com ho faria un professional

Per a tallar bé un pernil, abans de tot, cal preparar tres utensilis bàsics:

• Un ganivet de pernil: Aquest és llarg, estret i flexible.

• Un ganivet per a desossar, més petit, dur i amb punta per a netejar i salvar els ossos.

• El suport, perquè la pota quedi segura i no es mogui. El suport ha de ser fort, de qualitat.

En tots els casos, si els ganivets no estan esmolats, us serà com la guerra de Filipines: un desastre.

El primer que farem serà treure-li al pernil la malla o embolcall, així com la corda i totes les etiquetes que pugui portar, i col·locar-lo en el suport de pernil. Els experts aconsellen col·locar-lo amb la peülla cap amunt, perquè és la part més grassa i la que interessa consumir abans*.

Una tècnica que normalment no fem mai a casa i que facilita molt el tall, és localitzar la sofraja (un embalum en la pota), comptar a partir d’aquí uns dos dits més a baix, i en aquest punt, fer un tall profund fins a arribar a l’os.

Una vegada alliberada la zona de la pell i el greix del pernil, ja estaria preparat per a començar a realitzar els talls de les rodanxes, les quals han de ser fines i petites, de dalt a baix, és a dir, de la peülla cap a nosaltres, i sempre evitant els ossos.

Per a tallar la zona pròxima als ossos, el truc està a tallar una rodanxa en direcció contrària, és a dir, cap a l’os, ajudant-nos del ganivet més curt.

Quan acabem un costat, és quan donarem la volta al pernil i procedirem a tallar-lo de la mateixa manera.





*Un consell des de Fòrum.ad. Si a casa sou poquets, enceteu sempre el pernil per la part més estreta, deixant la banda més ampla i greixosa per a quan li hagueu de donar la volta. És a dir, per al final.