Escaldes-Engordany celebra el dia internacional del Jazz amb el concert La Vella Dixieland

El jazz posa les primeres notes de la programació musical a Escaldes-Engordany amb una proposta de retrobada amb una formació clàssica d’aquest gènere musical. Les circumstàncies de la pandèmia van fer que la celebració dels 40 anys de La Vella Dixieland no pogués sortir de gira. Per celebrar el Dia internacional del Jazz, La Vella Dixieland oferirà un concert. Serà aquest divendres 30 d’abril a les 21.30h al Prat del Roure. El Comú d’Escaldes-Engordany posa a la venda les entrades, a l’Oficina de Turisme, amb un preu de 10€.

La cita no serà només una trobada nostàlgica sinó que portarà també aire fresc amb la incorporació de nous talents. Per aquesta ocasió La Vella Dixieland convida a l’escenari a tres figures emergents que destaquen per la seva joventut i la seva projecció dins el sector jazzístic: Irene Reig al saxo, Pablo Martín al trombó i Joan Mar Sauqué a la trompeta.

Tots plegats repassaran part del repertori de l’emblemàtica orquestra i alhora s’endinsaran a interpretar temes de la seva última proposta centrada en el jazz més tradicional.

La darrera vegada que La Vella Dixieland va visitar els escenaris d’Escaldes-Engordany va ser l’any 2013 en el marc de la Setmana del jazz.