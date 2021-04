El Comú d’Encamp impulsa les primeres jornades gastronòmiques

El Comú d’Encamp ha presentat avui dues accions de reactivació econòmica que començaran a partir d’aquesta setmana amb l’objectiu principal de visualitzar els establiments de restauració i de comerç de la parròquia d’Encamp.

En paraules de la cònsol major, Laura Mas “emprenem dues accions pensades en les diferents realitats que tenim a la parròquia per seguir reactivant l’economia, i adaptades al nou context de mobilitat dels països veïns“. La cònsol major ha precisat que per un costat es presenta una acció per visualitzar el petit comerç i de més proximitat, dirigida als encampadans, i per l’altra, una acció per posar en valor el sector de la restauració de tota la parròquia, molt més encarada als nostres visitants, ja siguin del país o de fora.

Les primeres jornades gastronòmiques de la parròquia amb 15 restaurants

La primera de les accions que s’ha presentat és una mostra gastronòmica, que començarà el proper 30 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny. En paraules del conseller de Turisme i Reactivació econòmica, Nino Marot “volem contribuir a visualitzar la riquesa gastronòmica del país,” i per això hem impulsat aquesta iniciativa, a la que de moment enguany s’hi ha sumat 15 restaurants.

Els restaurants del Pas de la Casa són un atractiu important per als visitants francesos, per exemple, i la varietat de restaurants amb gastronomia típica andorrana però també de diverses zones del món que trobem tant a Encamp com al Pas, ens permet oferir una experiència gastronòmica singular i enriquidora per al visitant, a més a més adaptada a diferents tipus de visitants, des de 12 euros fins a 85 euros.

El denominador comú de tots els restaurants participants és que formen part de la parròquia d’Encamp i que de forma conjunta volen promocionar els restaurants per gaudir d’una experiència culinària. L’objectiu és que per a una propera edició es busquin temàtiques conjuntes o fins i tot ampliar-ne la participació.

El director de turisme, Ricard Gonzalvo ha explicat que per tal de promocionar durant aquests dos mesos la mostra gastronòmica, totes les persones que realitzin un dels menús inclosos en el fulletó, podran participar en un sorteig quinzenal per un altre menú del mateix import que el tiquet inicial. Per participar en el sorteig caldrà portar el tiquet a qualsevol de les dues oficines de turisme i deixar les dades de contacte.

En la mateixa línia promocional dl director de turisme ha explicat que es regalarà un potet de mel de l’empresa encampadana “Le soufflé d’Adore” a cada participant a la mostra gastronòmica, i que s’entregarà en el mateix restaurant.

El Comú ha invertit en aquesta acció uns 4000 euros principalment per realitzar la campanya promocional d’informació i difusió.

Vals Encampadans: 15 euros per cada llar per redescobrir el comerç de la parròquia

La segona de les accions que s’ha presentat avui han estat els vals encampadans. El Comú ha emès una primera remesa de 30.000 euros, que s’ampliarà si és necessari, per tal que totes les llars puguin disposar d’un val de 15 euros per gastar en qualsevol de les empreses o comerços que s’han adherit a la campanya. Es pot consultar el llistat de comerços i empreses al web del Comú, i també es podran identificar per uns adhesius a la porta dels establiments.

Cada cap de casa pot acudir a qualsevol de les oficines dels serveis de tràmits o de turisme del Comú, tant a Encamp com al Pas de la Casa, i només identificant-se se li farà entrega del val de compra de 15 euros.

En total, i fins a data d’avui però es podran adherir encara durant les properes setmanes, participen en la campanya 50 comerços Els veïns i veïnes d’Encamp podran bescanviar el val fins al 12 de desembre.

En paraules del conseller de Turisme i reactivació econòmica, Nino Marot, “l’objectiu d’aquesta campanya es visualitzar el petit comerç de la parròquia“. Per tant, “animem als encampadans i encampadanes que vinguin a buscar el seu val” per descobrir establiments comercials que potser fins ara no coneixien, o bé, per utilitzar-lo en un dels seus comerços habituals i per tant, seguir donant suport al teixit comercial de la parròquia.

El director d’Administració i coordinador de reactivació econòmica, Miquel Alís, ha explicat que per tal de poder concentrar aquesta acció al teixit comercial que també ha viscut amb més duresa la crisi sanitària, les superfícies superiors a 200 m2, els supermercats i hipermercats no s’han pogut adherir a la campanya.

Així mateix també ha precisat que amb els vals encampadans no es podrà comprar ni tabac ni alcohol, i, en els bars i restaurants queda exclòs bescanviar el val íntegrament en begudes.

Totes dues actuacions estaven incloses en pla de xoc de reactivació econòmica de la parròquia per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i s’emmarquen en la línia estratègica del Pla director de dinamització econòmica.