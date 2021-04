Els casos actius de coronavirus a la Seu d’Urgell baixen fins a 59

Les dades de la COVID-19 a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell han tendit a la baixa en general els darrers set dies, segons el balanç setmanal que ha publicat aquest dilluns l’Ajuntament urgellenc. El nombre de casos actius és ara de 59, un nou descens (-18) respecte dels 77 que hi havia dilluns passat, tot i que aquest cap de setmana s’ha incrementat el nombre d’ingressats al Sant Hospital: ara són 7, quatre més que a l’anterior recompte. Els 52 casos restants estan aïllats als seus respectius domicilis.

També baixa el nombre de contactes directes -no positius- confinats, que ara són 182 (-70). Entre ells hi ha l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, que la setmana passada es va confinar en haver estat en contacte directe amb una persona encomanada, segons ha explicat ell mateix a Twitter. Al descens de casos actius totals i de veïns aïllats hi ha contribuït la disminució dels grups escolars confinats: ara són 3 (-4 respecte d’ara fa una setmana), que sumen 54 alumnes (-66) i 3 docents (-7). A més a més, segueix sense haver-hi cap grup extraescolar confinat.

Aquesta millora també la corroboren els indicadors d’evolució. Tot i el lleuger repunt que hi ha hagut avui dilluns, la velocitat de transmissió del virus està molt per sota del límit recomanat: a 0,63, la meitat que ara fa una setmana, quan estava a 1,25. Encara ha baixat més el risc de rebrot, que està a 276 (-478 respecte de dilluns passat). A nivell de l’Alt Urgell, aquests dos índexs han baixat igualment i ara estan a 0,65 i a 345, respectivament. El mateix ha passat amb el percentatge de positivitat dels nous tests, que és del 6,91% (-4,58).

Pel que fa a la vacunació, la població de l’Alt Urgell que ha rebut la primera dosi ja s’apropa a una quarta part (24,2%) i suma 4.761 habitants, mentre que els que han rebut la segona dosi són de moment 1.755 (9,1%). En el cas dels majors de 80 anys, ja s’ha arribat al 87%, a la franja de 60 a 65 anys se supera el 50%, i a les franges d’entre 66 i 69 anys i d’entre 70 i 79 anys s’està per damunt del 40%.

Crida a la precaució tot i la millora

Jordi Fàbrega valora positivament aquesta evolució, però ha demanat a tothom mantenir la prudència, sobretot pel que fa a les recomanacions elementals de prevenció: ús de la mascareta, distància entre persones, limitar la interacció social, rentat freqüent de mans i ventilació d’espais tancats.

Uns consells especialment indicats tenint en compte que avui el Procicat ha aixecat diverses restriccions vigents fins ara. La principal novetat d’avui dilluns és que finalment s’ha aixecat el qüestionat confinament per comarques. Alhora, poden reobrir els restaurants ubicats en centres comercials (amb el mateix horari que la resta, fins a les 17 h) i es recupera totalment l’activitat presencial a les classes de batxillerat. A més a més, s’ha suprimit el límit de m2 als comerços, tot i que s’hi manté la limitació de cabuda al 30%.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 també es manté per sota el límit recomanat (0,82) gràcies a les bones dades tant de l’Alt Urgell com de l’Aran (0,56), el Pallars Sobirà (0,85) i especialment l’Alta Ribagorça (0,21), que han millorat ràpidament els darrers dies. Tot i això, entre els quatre hospitals pirinencs encara sumen 29 ingressats i el risc de rebrot territorial és de 442 punts, amb el Pallars Sobirà com la comarca amb risc més elevat (968).

Finalment, a nivell de Catalunya, la Rho7 és al voltant del límit (1,01) però repunten els ingressats a planta dels hospitals (1.672) i el nombre d’ingressats a les UCI segueix a l’entorn de 500. Aquest diumenge s’ha notificat 23 noves defuncions per coronavirus, que eleven la xifra total a 21.789 des de l’inici de la pandèmia.