Es modifica la Llei del joc per a simplificar-la i adaptar-la a la realitat econòmica i social del país

Ramon Lladós i Xavier Bardina en la seva compareixença (SFG)

Amb l’objectiu de modificar i adaptar diversos aspectes de la vigent Llei del joc a la realitat econòmica i social del Principat, el Govern ha aprovat el Projecte de llei de la Llei dels jocs d’atzar. Aquest nou text legal harmonitza els conceptes jurídics i els procediments en matèria de jocs d’atzar, segons ha indicat el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la presentació a la premsa del text. “Amb la nova llei volem garantir la màxima seguretat jurídica en la seva aplicació i poder simplificar els processos existents”, ha assegurat Lladós.

Entrant al detall del Projecte de llei, que ha estat treballat conjuntament per l’Executiu i el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), s’hi introdueix una nova graduació de les diferents classes de llicències: les majors, que s’obtenen després de considerar l’oferta mitjançant un concurs públic (com per exemple el casino o el bingo), i les menors (loteries promocionals, rifes, etc), que es divideixen en puntuals i ocasionals (per a un sorteig determinat), en temporals (per una durada determinada), i en específiques (per a una activitat concreta).

Ramon Lladós també ha indicat que el text desenvolupa el servei d’inspecció i el procediment sancionador, amb la voluntat de simplificar-lo i agilitzar-lo. A més, a partir de l’aprovació del Projecte de llei, es prohibirà la participació en els jocs d’apostes a les persones vinculades a l’esdeveniment. “Aquest nou ítem l’hem introduït per a garantir que el joc es desenvolupi correctament i amb les màximes garanties”, ha afirmat el titular de Finances.





Balanç d’activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc 2023

El director del CRAJ, Xavier Bardina, ha participat també a la roda de premsa per a presentar el balanç d’activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc del 2023. Bardina ha indicat que l’any passat es van instruir 205 noves llicències de classe E (concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, participacions de loteries i loteries de promoció o publicitàries), 62 llicències de classe F (quinto tradicional i rifa benèfica), 29 llicències de classe H (distribuïdor mixt de loteria), 123 llicències de classe I (personal casino i bingo) i 3 llicències de classe J (subministrador de màquines). Així mateix, el director del CRAJ ha recordat que des de 2021 hi ha quatre establiments amb llicència de classe G, és a dir, la que els acredita com a distribuïdors principals de loteria al país.

Pel que fa a les principals activitats de l’exercici, Bardina n’ha destacat l’autorització d’obertura i funcionament del casino de joc, l’elaboració del protocol de col·laboració, cooperació i assistència entre el CRAJ i el Cos de Policia, les adaptacions de les normatives existents en matèria de protecció de dades i d’implementació de l’expedient electrònic, així com la reestructuració i simplificació del Reglament de les llicències per a la celebració de concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, participacions de loteries i loteries de promoció o publicitàries, aprovat el passat mes de gener. Finalment, el director del CRAJ ha explicat que el 2023 es van registrar 57 sol·licituds de d’autoprohibició d’accés a les sales de joc i es va sol·licitar per part de 46 persones deixar sense efecte l’autoprohibició, registrada els anys anteriors.