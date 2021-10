S’ha acabat la verema. Aquell temps d’estrès, nervis i decisions que donaran com a resultat l’esforç de tot un any. És ara quan encetem la temporada de fires, presentacions i premis per a donar reconeixement als vins d’anyades anteriors.

Divendres dia 8 d’Octubre va tenir lloc l’entrega dels premis Vinari. Uns premis on s’escullen els millors vins catalans.

Una entrega de premis que, tot s’ha de dir, és televisada i això no és gaire corrent a casa nostra i és un gran avenç i es dona un ressò força important.

En primer lloc, des d’aquí, voldria felicitar a tots els guanyadors en les diferents categories. Hem de ser conscients que fer un vi és molt i molt complicat. A més els guanyadors tindran una bon any a nivell comercial. Què més es pot demanar?

Aquest matí m’ha vingut al cap el nom de l’Alice Feiring, periodista de la revista Time, especialitzada en vins i autora de diferents llibres. El 2008, va escriure un llibre anomenat La Batalla pel Vi i l’Amor (o com salvar el món de la Parkerització). En aquest llibre, l’Alice Feiring explica com tastant els vins que puntuava aleshores el senyor Parker (Wine Advocate) possiblement la Guia de Vins més seguida del món. Ella no trobava res que li enganxés o més ben dit, els vins que més li agradaven eren els menys puntuats, pels motius que fossin, perquè eren vins amb una personalitat diferent, perquè sortien dels paràmetres establerts.

Hem de dir que les guies de vins, normalment, són empreses privades i tenen una línia força marcada i al cap i a la fi, és tot molt subjectiu.

Us escric aquest rotllo, perquè em sento una mica com la periodista amb aquests premis. Seguint la llista, he trobat coses interessants per seguir i tastar que em motiven més que no pas alguns dels guanyadors ( ep!! amb tots els respectes, eh!!) Altres vins que crec que són massa joves i que necessiten que es vagin fent a l’ampolla i finalment altres que no em desperten cap mena d’interès.

Però és el que ha escollit un jurat format per molts sommeliers i enòlegs i han decidit que aquests eren els millors aquest any.

Així doncs, espero que els disfruteu tots i cadascun d’ells, però no us adormiu perquè comença la temporada de premis, presentacions i guies.

Jo ja estic esperant amb candeletes el mes de Novembre i la nova Guia de Vins de Catalunya, que com cada any s’espera emocionant i provocativa!!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012