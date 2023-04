Deinfluencing, la nova tendència a TikTok

Adolescents utilitzant el mòbil de forma compulsiva (arxiu)

De moment, a parer nostre, és una tendència bastant desconeguda, però el #Deinfluencing (de l’anglès de-influencing) ha arribat a TikTok amb suficient força perquè algunes publicacions hagin abocat línies sobre l’assumpte, com és el cas de Today.

Però, en què consisteix exactament el de-influencing? Perquè com el seu nom indica és el diametralment oposat a les pràctiques dels influencers, que ens animen a adquirir productes d’unes certes marques; els de-influencing el que ens animen és a no adquirir certs productes.

L’etiqueta #deinfluencing ha acumulat més de 76 milions de visites en TikTok, generant una conversa sobre el consum excessiu. En els vídeos, els creadors expliquen el que els continguts d’alguns influencers a TikTok els va portar a comprar, concloent en la majoria dels casos amb una crida perquè els usuaris reflexionin sobre les seves necessitats abans de comprar nous productes, i no es deixin portar únicament, per exemple, per una qüestió de moda.

Això és un canvi radical de paradigma respecte al qual havia passat fins ara, amb influenciadores a sou de les marques per a recomanar la compra de determinats productes. Com afecta aquesta nova tendència a les mateixes marques?

Fins ara, almenys que se sàpiga, no hi ha hagut cap marca que hagi pagat perquè un de-influencing publiqui diatribes contra productes de la seva competència a les xarxes socials, pràctica que és il·legal segons la majoria de legislacions i que, en cas de descobrir-se, podria donar lloc a un gran escàndol.

Segons dades de Marketing Dive citats en l’article de Today, el 44% de la Generació Z fa compres basades en recomanacions d’influenciadores, mentre que només el 26% de la població general ha comprat alguna cosa que un influencer ha suggerit.

Alguna marca ha ‘jugat’ amb la tendència, preguntant als seus seguidors si encara continua agradant, esmentant l’etiqueta #deinfluencing.

Tots hem de ser conscients que el que mostra i recomana un influenciador no deixa de ser un producte després del qual hi ha una marca que ha pagat per la seva promoció, és a dir, que no es diferencia en gran manera d’un anunci publicitari en televisió o un altre mitjà de comunicació.

El que més pot aportar a la societat aquesta nova tendència és que altres usuaris de les xarxes socials segueixin l’exemple dels de-influencing i expliquin les seves experiències amb els productes d’una forma sincera.

No obstant això, ara mateix és una tendència massa marginal per a representar un problema per a les marques. El futur haurà de decidir si més persones i, fins i tot, influenciadores, s’apunten a la tendència, i la converteixen en alguna cosa que sí que sigui preocupant i, només llavors, veurem com reaccionen les marques.





