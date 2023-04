Billar o màgia?

Vídeo extret d’Instagram del compte: randomawesomesomness

El billar està considerat com un esport de precisió i, alguns, li diuen també de saló. Hi ha diferents modalitats de billar: l’espanyol i, sobretot, l’americà són els més populars entre els aficionats i els professionals que el practiquen. Més enllà d’aquestes disciplines existeix un billar que té més de malabarisme que d’esport.

Segur que molts dels nostres lectors hauran vist en directe, per la televisió o a través d’Internet algun d’aquests tornejos, els quals, els hauran deixat amb la boca oberta. Al final, no saps si estàs veient un esport o bé, aquest, es va convertint a cada jugada en pur espectacle, més propi d’una exhibició de màgia. “Naufragant per la xarxa” ens hem fixat en un vídeo on hi hem descobert autèntics malabaristes del billar. Play al vídeo!