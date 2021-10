Pobres denominacions d’origen

Fa uns quants dies va saltar la notícia, d’un frau de vins de vàries Denominacions d’Origen. En aquest cas, les Denominacions afectades van ser Terra Alta, Montsant i Priorat.

Sincerament, és un gran maldecap per les zones afectades i també per als productors. Hi ha molta feina darrera de les Denominacions d’Origen, els productors han de seguir una normativa per estar dins d’aquestes denominacions. Aquestes Denominacions d’Origen estan creades per, tal com diu el nom de cadascuna, donar unes característiques específiques que no en té cap altra. És aquí on rau la gràcia i el fet d’existir aquestes denominacions d’origen.

Ara bé, quan perdem de vista el productor que hi ha al darrera, o quan el nom només passa a ser marca, perquè en un lineal la gent tibarà aquella ampolla o quan, els que compren els vins només miren l’oferta del dos més un així acabem!!!

Sap greu si, però ens ho hem buscat i ho hem trobat. Aquest no és el primer cas de frau, ni molt menys, tampoc serà l’últim, i ho sabem.

Tenim un problema de cultura. Hem anat perdent el temps i els anys i ara la gent que compra vi, el compra perquè li sona una denominació determinada o un tipus de raïm… No hem sabut transmetre en tot aquest temps, quines varietats tenim a cada zona, quins productors hi ha. Quines característiques hi podem trobar. Ens hem limitat a fer marca i etiquetes espectaculars. En resum, hem perdut la personalitat. I quan hem fet l’intent de transmetre alguna cosa, ho hem fet tant complicat que la gent desconnecta al minut ú.

Ens hem topat amb un bany de realitat i, hem tingut la sort, en aquest últim cas, que s’ha pogut enxampar aquest frau, però seguirà.

Crec que hauríem de fer tots una mica cura d’humilitat i fer un “reset” per encarar-ho diferent. Últimament, a mi no m’importen les Denominacions d’Origen, no em demostren moltes vegades, cap qualitat de res. Crec en el pagès, el viticultor o en un celler concret, saber com treballa i és quan es coneix la qualitat.

Per què, em poden assegurar les Denominacions d’Origen que tot el vi que es ven amb les seves etiquetes prové només de les zones delimitades dins d’aquestes denominacions? M’encantaria que fos així i segurament tornaria a creure-hi.

De moment, només em bec el que em crec!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012