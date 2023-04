Pirineu català: Convocatòria d’ajuts per a adaptar els habitatges de les persones majors de 65 anys

L’interior d’un pis (Pexels)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), del Departament de Territori de la Generalitat, ha obert aquest dimecres la convocatòria per a subvencionar les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Els treballs inclouen els que es facin per a assolir les condicions mínimes d’habitabilitat; per a adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; i les que siguin per a millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys.

La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és d’1,6 milions d’euros i la previsió és que pugui afavorir 500 llars en les quals hi viu alguna persona gran. Les sol·licituds es poden presentar des d’aquest divendres, 14 d’abril, i fins al 30 de juny.

Les bases reguladores per a accedir a aquesta convocatòria estableixen que hi tenen dret les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, i que tingui manca d’autonomia o mobilitat, o tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària i que es trobi a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona i a Terres de l’Ebre. Com és habitual, la convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona ja que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya. A més, cal complir els requisits econòmics marcats per la convocatòria de no superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb les taules que es publiquen en la convocatòria.

Mitjançant aquesta subvenció es pot pagar el 100% del cost de les obres, amb una quantia màxima de 4.000 euros per habitatge. El pressupost dels treballs no pot superar els 8.000 euros.