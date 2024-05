3e Étage porta a Ordino l’espectacle de dansa ‘Petites Virtuosités Variées’

Mònica Armengol i Jérôme Vinolas durant la presentació de l’espectacle (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino renova la seva col·laboració cultural en l’àmbit de la dansa amb l’ambaixada francesa, després de l’èxit obtingut amb ‘Silence on tourne’ el 2022 i ‘Carte Blanche’ l’any passat amb referents de la dansa moderna i hip hop. El nou espectacle ofereix una visió més àmplia de la dansa, ja que combina diferents estils, des del clàssic fins als més moderns. Es tracta de ‘Petites Virtuosités Variées’ de la companyia 3e Étage amb ballarins de l’Òpera Nacional de París i amb Samuel Murez com a coreògraf.

Aquesta companyia s’ha diferenciat per la seva capacitat per a crear espectacles destinats tant a un públic expert com novell en la dansa. En aquest cas passa el mateix i ofereix una reinterpretació de diferents peces conegudes que s’integren en una posada en escena única i que representa una autèntica proesa física per als artistes que hi participen.

Pel que fa a la col·laboració entre el comú d’Ordino i l’ambaixada, tant la consellera de cultura, Mònica Armengol, com l’agregat de premsa i a càrrec dels afers culturals de l’Ambaixada francesa, Jérôme Vinolas, han destacat que a través de la dansa és una bona manera de fer arribar la cultura francesa al gran públic, ja que “s’elimina la barrera de la llengua” i s’accedeix a la història a través d’un llenguatge universal com és el ball.

A més a més, també es referma el compromís d’arribar al públic més jove amb entrades a un preu reduït tant als posseïdors del Carnet Jove com als estudiants. En aquest mateix sentit s’ha organitzat una trobada entre els integrants de la companyia 3e Étage i els membres de la Jove Companyia de dansa d’Andorra per a fer un intercanvi d’experiències.

‘Petites Virtuosités Variées’ es podrà veure el dijous 9 de maig a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino a les 21 hores. Les entrades ja estan a la venda a https://ad.ambafrance.org, i a https://www.4tickets.es/comuordino/public/janto/main.php al preu de 20 euros per l’entrada general, 10 euros amb el carnet jove d’Andorra i 5 euros per als estudiants.