L’altre dia em vaig topar, tant a les xarxes com a la televisió, amb un anunci on surten la gran majoria de xefs amb Estrelles Michelin de casa nostra. I últimament, no sé que ens passa que tots hem de sortir a lamentar-nos i a queixar-nos… uns dient que no surt res del món del vi. Uns altres, que només surt un personatge que treballa a la Sala d’un restaurant. Fins i tot llegir, que molts han deixat de pagar les factures….Estic d’acord, podem criticar, però millor si ho fem d’una manera constructiva i no pel simple fet de trinxar-ho tot.

Perquè, primer, és un anunci d’una empresa privada i fan sortir a totes les figures mediàtiques que ells patrocinen. Quin celler podria fer aquest anunci?algun de molt gran, llavors ens queixaríem que els vins no són de qualitat o que paguen misèria pel raïm que compren….

Si han deixat o no de pagar, ho desconec, seria una llàstima, però conec casos dels que surten, que han fet tot el contrari, primer pagar i poder mantenir totes les infraestructures que tenen fent malabarismes ( com tothom en aquestes èpoques)

Per últim, només surt un personatge que treballa a la sala….potser ens ho hem buscat?

Hem de reconèixer que el creixement de la nostra gastronomia sempre s’ha associat al cuiner, però són ells, els cuiners, els que han demostrat anar tots a una. Jo no sé si entre ells es porten bé o no i, sincerament, m’és igual. A l’hora de la veritat, quan toca fer força, sempre surten junts i anant tots cap a una sola direcció. Hem de reconèixer que això ens ha ajudat a tots, tinguem o no tinguem estrelles, siguem o no mediàtics.

Pel contrari, els que estem o hem estat a la sala, ja ens ha anat bé i molts, malauradament s’han dedicat a criticar sense mesura, perquè sempre és més fàcil destruir per voler destacar, que no pas construir.

Potser hauríem de fer tots una reflexió i, perquè no, aprendre del que fan els Xefs i anar tots a una. Espero i desitjo, des de fa massa, que no sigui “La Nostra Manera de Viure”

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012