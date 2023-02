Visita del subdelegat del Govern espanyol a Lleida, a l’Alta Ribagorça

José Crespín, Maria José Erta i Eric Rozados de la Ramaderia Casa Espana de Sarroqueta (Govern Espanya)

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui dijous a la comarca de l’Alta Ribagorça on ha visitat la finalització de les obres de condicionament de la conca del riu Noguera Ribagorçana que ha dut a terme la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). També ha visitat l’explotació de vedells d’engreix ecològics Ramaderia Casa Espana i les instal·lacions del Centre de Fauna i Piscícola, totes dues al municipi del Pont de Suert.

Crespín, acompanyat per tècnics de la CHE i per l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha visitat la finalització de les obres de condicionament i millora mediambiental que ha dut a terme l’organisme de conca en el riu Noguera Ribagorçana i Barranc d’Adons a l’alçada del Pont de Suert i en el Riuet de Barrera a la Vall de Boí amb un pressupost de 80.900 euros.

Les obres han consistit en la retirada de vegetació obstructiva en un total de 8 quilòmetres lineals amb l’objectiu de recuperar la capacitat de desguàs i, tal com ha explicat el subdelegat del govern, “permetrà millorar la dinàmica fluvial en els dos trams de rius on s’ha intervingut”.

D’altra banda, la CHE té en fase d’informació pública el projecte de restauració fluvial del riu Noguera de Tor, a Barruera, un projecte que s’emmarca dins l’Estratègia Nacional de restauració de Rius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El projecte, que va ser presentat aquest passat mes de gener als veïns de la Vall de Boí amb la idea de rebre aportacions per part del territori, té com a objectiu millorar la hidromorfologia del riu per tal de prevenir possibles desbordaments i reduir la velocitat de l’aigua en cas de crescudes.

En el seu desplaçament a l’Alta Ribagorça, José Crespín ha visitat el Centre de Fauna i Piscícola del Pont de Suert on, acompanyat de la seva directora, Rosa Marsol, ha seguit les explicacions sobre l’activitat al voltant de la recuperació de mamífers carnívors semiaquàtics com ara les llúdrigues i la reproducció en captivitat de la truita comuna mediterrània destinada a la repoblació de rius i llacs de Catalunya.

En aquests sentit, Crespín ha assenyalat que actuacions com les que porta a terme la CHE de millora de la dinàmica fluvial dels rius “es fan del tot necessàries per a preservar i garantir les millors condicions possibles en els nostres ecosistemes fluvials”.

El subdelegat ha visitat també, juntament amb la presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Maria José Erta, l’empresa Ramaderia Casa Espana de Sarroqueta, dedicada a l’engreix de vedells ecològics. Crespín ha conegut el projecte endegat per Eric Rozados en aquest nucli del Pont de Suert guardonat l’any passat amb el Premi Jove Emprenedor de l’Alta Ribagorça, un guardó que concedeix el Consell Comarcal a les diferents iniciatives empresarials posades en marxa a la comarca. El projecte permet donar continuïtat a l’activitat ramadera i dinamitzar l’activitat econòmica de la zona.