El Govern expedienta quatre empreses de la construcció per irregularitats

Treballadors del sector de la construcció (ANAEconomia)

El Govern ha expedientat quatre empreses del sector de la construcció per irregularitats en les condicions dels seus treballadors. Els abusos se centren en l’àmbit administratiu i afecta una de les empreses de l’ACODA.

Les inspeccions en el sector de la construcció esquitxen, doncs, a l’ACODA i és que el Govern ha expedientat una de les empreses associades per incomplir el codi de relacions laborals. Els abusos s’emmarquen en l’àmbit administratiu amb temes com les hores extres o la manca de material adequat. Així ho han reconegut els ministres en funcions Gallardo i Rossell que han apuntat, però que no s’han detectat infraccions que arribin a l’àmbit penal. De fet, Rossell ha lamentat que la capacitat de la Policia és limitada sense una denúncia prèvia.

La preocupació és latent i el Govern ha reconegut la necessitat d’una modificació legislativa que eviti que alguns empresaris s’aprofitin de les escletxes legals. Tot i això, defensen la modalitat de treball d’obra i servei per a assegurar la competitivitat de les empreses.

També preocupa el futur. Actualment, hi ha 4.000 treballadors en el sector, 200 dels quals amb contracte temporal. Una situació que podria empitjorar els pròxims mesos quan es preveu la necessitat d’encara més mà d’obra.