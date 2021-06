Vins d’estiu, vins d’hivern

Ja som a l’estiu i, com cada any tornen els reportatges i les recomanacions dels millors vins per a aquesta època. Repartim tota la gamma de color rosat i blancs/grocs que ens dona el pantone i busquem sempre les tonalitats més suaus i pàl·lides, buscant potser aquella relació d’aquells pobles pescadors tan pintorescos, normalment de cases blanques immaculades i finestres i portes blaves. Imaginant-nos en una guingueta sentint les onades, buscant una merescuda brisa que ens refresqui visualment.

Em vénen diferents dubtes.

El primer per exemple és que no tothom viu a la costa, en un poble pintoresc i anem amb sandàlies i bermudes, on la xafogor ens atabala dia i nit. N’hi ha que viuen a la plana, allà on es torren durant al dia però que a la nit et pots posar la rebequeta i, que me’n dieu dels que vivim a la muntanya? On si, fa calor, però els més normal és que ens faci alguna tempesta de tarda i al vespre ja pots sortir “abrigadet”.

Quan arriba la tardor, aquests pobles de pescadors no els pintem de color gris ni beix ni marró, no es canvia el color del poble perquè arriba l’hivern.

Segurament, pensareu que els vins d’estiu són aquells, que no porten criança, son més lleugers i més aromàtics. Totalment d’acord, però heu pensat el que diu la dita? “Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi”

Sant Martí és l’onze de Novembre, en plena tardor i el vi que s’enceta és el vi novell, el que no té cap tipus de criança, el que és més aromàtic, ves per on, igual que el de l’estiu!!!

I és que el fet de passar el vi per una barrica de fusta o no, no difereix de que un vi sigui per una època o una altra i si de si una anyada té prou caràcter per poder posar el vi amb criança o no.

No vull ser impertinent, encara que ho sembli, però crec que tot tipus de vi és ideal per a tot l’any, amb més o menys color, més o menys criança, és indiferent. Potser si que podem donar més joc depenent de l’època a un tipus de vi o a un altre. Però jugant amb tots.

I ja que hi som, que no us enganyin amb les copes, els vins d’estiu són per a beure’s l’ampolla sencera i si voleu fer una copa, que us en posin algun altre amb més consistència, just per maridar amb algun plat.

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012