Un motociclista de la Seu, ferit greu en un sinistre a Soriguera

La carretera N-260, al vessant pallarès del port del Cantó (RàdioSeu)

Un veí de la Seu d’Urgell ha patit ferides greus en un accident de motocicleta aquest dijous a la carretera N-260, a la zona del port del Cantó. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències de la Generalitat, l’avís de l’accident ha arribat passada la una del migdia (13.12 hores) des del punt quilomètric 262, al terme municipal de Soriguera, al Pallars Sobirà.

Per causes que s’investiguen, l’home ha patit una caiguda i, com a conseqüència de l’impacte, ha quedat inconscient a terra. Al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. Després de ser atès inicialment a peu de carretera, i de constatar que estava ferit greu, el motorista ha estat traslladat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a Lleida. Tanmateix, Emergències ha informat que en arribar al centre mèdic el conductor atès ja havia recuperat la consciència.